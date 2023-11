La definizione e la soluzione di: Scende nelle profondità marine con uno scafandro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALOMBARO

Significato/Curiosita : Scende nelle profondita marine con uno scafandro

All'uso di uno scafandro; immersioni in saturazione - operazioni subacquee effettuate con l'ausilio di campane, e relative stazioni di superficie con ambienti... Il palombaro è un subacqueo che, per immergersi, utilizza un'apposita attrezzatura, detta scafandro, da cui "scafandro da palombaro", consistente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scende nelle profondità marine con uno scafandro : scende; nelle; profondità; marine; scafandro; scende fino in cantina; scende dai Monti Sibillini; Appoggi per chi sale o scende ; Uomo che scende in battaglia; Quella arbitrale scende in campo; La quantità sotto cui non si scende ; Le insidiose fenditure nelle rocce; Sono lunghi nelle scarpe da tennis; Una scritta nelle toilette; Il veleno contenuto nelle patate; Equivalenza nelle dosi; Sostano nelle oasi; Sonda le profondità ; Posti a grande profondità ; Situata in profondità ; Le profondità della Terra; Caratterizza i disegni con prospettiva e profondità ; L analisi delle profondità ; Struttura da marine ; Alghe unicellulari marine e d acqua dolce; Barriere rocciose marine ; Abbondanza di vita nelle acque marine ; marine nota politica d Oltralpe; Il posto nelle marine ; Indossano lo scafandro ;

Cerca altre Definizioni