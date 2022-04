Sauri verde smeraldo, simili a grosse lucertole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sauri verde smeraldo, simili a grosse lucertole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMARRI

Significato/Curiosita : Sauri verde smeraldo, simili a grosse lucertole

Restare mimetizzato tra l'erba. il ramarro passa inattivo il periodo invernale in anfratti del terreno. i ramarri si nutrono di insetti e altri piccoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

