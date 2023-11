La definizione e la soluzione di: Sardi come Francesco Cossiga ed Enrico Berlinguer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SASSARESI

Significato/Curiosita : Sardi come francesco cossiga ed enrico berlinguer

Di parentela tra francesco cossiga e suo padre poiché erano figli di cugine. ^ gian antonio stella, mio cugino berlinguer: cossiga racconta un leader... Sassaresi – abitanti di Campanedda

Sassaresi – abitanti di Campanedda

Sassaresi – abitanti di Cappuccini (Sassari)

Sassaresi – abitanti di Luna e Sole

Sassaresi – abitanti di Palmadula
Sassaresi – abitanti di Predda Niedda
Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

