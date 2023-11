La definizione e la soluzione di: Il sapersi muovere con scioltezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGILITÀ

sapersi "muovere" in complesse armonie spesso dissonanti, spiccato senso del ritmo, grande agilità. nella musica occidentale, nei normali brani con tempi... L'agilità o scioltezza è la capacità di cambiare in modo efficiente la posizione del corpo, e richiede l'integrazione di capacità motorie isolate, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

