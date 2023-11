La definizione e la soluzione di: Sano nonostante un attacco subito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ILLESO

Significato/Curiosita : Sano nonostante un attacco subito

Formalizzare soltanto ad attacco iniziato a causa di ritardi nella decrittazione del testo in codice da parte dell'ambasciata nipponica: l'attacco provocò l'ingresso... Formalizzare soltanto adiniziato a causa di ritardi nella decrittazione del testo in codice da parte dell'ambasciata nipponica:provocò l'ingresso... Il San Gennaro esce illeso dalla fornace è un dipinto olio su rame argentato (320×200 cm) di Jusepe de Ribera del 1646 conservato presso la reale cappella del Tesoro di san Gennaro a Napoli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sano nonostante un attacco subito : sano; nonostante; attacco; subito; Lo è un colorito sano ; È sana in un corpo sano ; Segue sano e; Mens sana in sano lat; Rendono stanco il sano ; È roseo se è sano ; A dispetto nonostante ; Ciò nonostante tuttavia; Ciò nonostante ; Sopportato nonostante le avversità; Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato; Interpretate, spiegate, nonostante la cripticità; Un attacco diretto; Un attacco per lampadine; attacco che non dà tregua; Pare che l attacco sia la migliore; Violento attacco di tosse; Un calciatore d attacco ; Un colpo che mira subito al bersaglio; Locuzione che fa subito pensare al mercato dell usato; In che non si dica = subito ; Un saluto subito prima di cena; Colpo subito nella calca; Accaduto subito dopo l alba;

Cerca altre Definizioni