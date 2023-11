La definizione e la soluzione di: Il Sacchi che ha allenato la nazionale italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARRIGO

Significato/Curiosita : Il sacchi che ha allenato la nazionale italiana

Arrigo sacchi (fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. commissario tecnico della nazionale italiana... Arrigo Sacchi (Fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

