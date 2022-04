Il ruolo per cui Sophia Loren vinse premi nel 60 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ruolo per cui Sophia Loren vinse premi nel 60. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIOCIARA

Significato/Curiosita : Il ruolo per cui sophia loren vinse premi nel 60

Anche ricevuto la candidatura come miglior attore ma senza vincere. sophia loren, roberto benigni, marion cotillard e jean dujardin sono gli unici attori...

Contiene citazioni di o su la ciociara wikimedia commons contiene immagini o altri file su la ciociara (en) la ciociara, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con ruolo; sophia; loren; vinse; premi; Un ruolo nel rugby; Detiene il ruolo stabilmente: professore __; Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV; Un ruolo del calcio; sophia nota attrice italiana; La sophia premiata con l Oscar alla carriera; Un film con sophia Loren; La sophia de Il viaggio; Il giorno della notte di San loren zo: 10 __; Il de Medici nonno di loren zo il Magnifico; Catena di monti tra l Alsazia e la loren a; La fine di loren z; Il politico e militare ateniese che vinse a Salamina; vinse ro Sanremo con Fiumi di parole; vinse il premio Strega 1993 con Ninfa plebea; Marco __: vinse Sanremo con L uomo volante; Ricco concorso a premi ; L attuale premi er britannico; Il Quasimodo premi o Nobel; Il fisico italiano vincitore del premi o Nobel nel 2021; Cerca nelle Definizioni