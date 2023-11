La definizione e la soluzione di: Roteare, muovere in cerchio vertiginosamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MULINARE

Significato/Curiosita : Roteare muovere in cerchio vertiginosamente

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Roteare, muovere in cerchio vertiginosamente : roteare; muovere; cerchio; vertiginosamente; Si fa roteare con il corpo; muovere i primi passi; muovere la vanità; Si spingono per muovere la bicicletta; muovere in cerchio sopra la testa; Fa leva per muovere la barca; La scienza di muovere gli eserciti; La retta che divide il cerchio in parti uguali; Divide il cerchio in parti uguali; Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio ; I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio ; Un cerchio di Saturno; Fatto a cerchio ;

