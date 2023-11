La definizione e la soluzione di: Rivitalizzare o ridare vigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAVVIVARE

Significato/Curiosita : Rivitalizzare o ridare vigore

"bruciate" e non saranno utilizzabili. le novità regolamentari sembrano rivitalizzare il campionato, con una ferrari che ritrova la competitività vincendo... "bruciate" e non saranno utilizzabili. le novità regolamentari sembranoil campionato, con una ferrari che ritrova la competitività vincendo... La coramella è uno strumento utilizzato per la manutenzione del filo dei rasoi a mano libera ma anche delle lame in genere e di alcuni tipi di lamette. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rivitalizzare o ridare vigore : rivitalizzare; ridare; vigore; rivitalizzare il telefonino; ridare umidità alla pelle; ridare la tranquillità; ridare la salute o bonificare; Si usa per ridare energia al telefonino; ridare a sinistra; Dare nuova forza e vigore ; Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore ; È in vigore da marzo a ottobre; È entrata in vigore il 28 marzo; vigore fisico o morale; In Italia entra in vigore ogni fine ottobre;

Cerca altre Definizioni