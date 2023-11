La definizione e la soluzione di: Rivestimento molto aderente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUAINA

Tutte uguali, poste molto ravvicinate fra loro e con pochissima matrice extracellulare). oltre al tessuto epiteliale di rivestimento gli altri tipi di tessuti... La guaina mielinica è una struttura biancastra multilamellare e con funzioni isolanti, che avvolge gli assoni dei neuroni dei Vertebrati, formando la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rivestimento molto aderente : rivestimento; molto; aderente; Un rivestimento per cellulari; Membrana di rivestimento ; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; Un capo senza tessuto di rivestimento interno; Un rivestimento per pavimenti; Il colore del rivestimento di diversi vertebrati; Piante molto note a chi crea rebus; Coppa molto ambita dai tennisti; molto parecchio tanto; molto faticosi da salire; Consunto molto sciupato; Un tiro molto forte nel calcio; Un corpino aderente ; Dicesi di capo d abbigliamento aderente in vita; Un aderente al sodalizio; Lo è la veste aderente ; Lo è il tessuto più aderente ; Stretto e aderente come un paio di leggings;

