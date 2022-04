Rivale siciliana dell antica Cartagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivale siciliana dell antica Cartagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIRACUSA

Significato/Curiosita : Rivale siciliana dell antica cartagine

Alleato di cartagine, installato a himera. cartagine sente la minaccia e, con l'alleanza dell'impero persiano secondo alcune fonti antiche, dichiara guerra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siracusa (disambigua). siracusa (afi: [sira'kuza], pronuncia[·info]; sarausa in siciliano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

