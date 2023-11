La definizione e la soluzione di: Risultato di ciò che è stato coltivato e mietuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RACCOLTO

Significato/Curiosita : Risultato di cio che e stato coltivato e mietuto

Coltivate a frumento non ancora mietuto (per buona parte già calpestato dalle truppe, ma a volte, quando lo attraversava una fila di soldati, si vedevano soltanto... Un raccolto è un qualsiasi tipo di prodotto agricolo sottoposto a raccolta durante e dopo una coltura. Il raccolto può essere rappresentato da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

