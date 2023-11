La definizione e la soluzione di: Risentimento che si riflette in ostilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRUCCIO

Cattolicesimo, un risentimento che non diminuì con il passare degli anni. al ritorno dalla francia, i manzoni alternarono periodi a brusuglio e in città, dimorando... Cattolicesimo, unnon diminuì con il passare degli anni. al ritorno dalla francia, i manzoni alternarono periodi a brusuglio ecittà, dimorando... Il termine crucco è un adattamento italiano del serbo-croato e sloveno kruh, che significa "pane". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Risentimento che si riflette in ostilità : risentimento; riflette; ostilità; Il risentimento causato da quel che è intollerabile; Provocano risentimento ; Rammentata con risentimento ; Celato risentimento ; risentimento ... invecchiato; Una che cova risentimento ; Lo è chi non riflette ; Acida ostilità ; Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità ; ostilità rancore; Documenti che in guerra mettono fine alle ostilità ; Temporaneo arresto delle ostilità ; Sospensione temporanea delle ostilità ;

