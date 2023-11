La definizione e la soluzione di: Ripara scarpe di mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALZOLAIO

Significato/Curiosita : Ripara scarpe di mestiere

(cocktail). il calzolaio (o ciabattino) è un artigiano che realizza e ripara scarpe ed accessori quali borse, cinture ed abbigliamento in pelle. il termine... Il calzolaio (o ciabattino) è un artigiano che realizza e ripara scarpe ed accessori quali borse, cinture ed abbigliamento in pelle. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ripara scarpe di mestiere : ripara; scarpe; mestiere; A quello gentil ripara sempre amore; ripara la mano dal freddo; Coperchio di rete metallica che ripara le vivande dagli insetti; ripara dal freddo... il libro; Fabbrica e ripara scarpe; Lo ripara la sciarpa; In mezzo alle scarpe ; Le stringhe delle scarpe ; L alta suola di certe scarpe ; Una coppia di scarpe ; Si mettono nelle scarpe ; Gomma per scarpe ; Il mestiere della casalinga; Fingono per mestiere ; Rende lo sport un mestiere ; Per mestiere dà consigli di lettura; Per mestiere vende e installa pneumatici; mestiere in fisica è L;

