Soluzione 8 lettere : SGOMBERO

Significato/Curiosita : Rimozione di oggetti inutili da cantine

Guerra, l'avvelenamento da monossido di carbonio fu la causa del 60-70% delle morti prodotte dai bombardamenti alleati). cantine di grandi dimensioni sotto... Nell'uso comune lo sgombero indica l'attività di togliere l'ingombro e portar via oggetti da un luogo ben definito, in genere appartamenti, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rimozione di oggetti inutili da cantine : rimozione; oggetti; inutili; cantine; rimozione dalla carica; rimozione di un organo dal corpo del donatore; rimozione del tappo; Accompagna la scopa nella rimozione dello sporco; rimozione di un organo dal corpo; oggetti abbinati; Sono doppie negli oggetti ; Crea oggetti preziosi; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; L attività di chi crea oggetti non in serie; oggetti qualsiasi; Ornamenti inutili e di cattivo gusto; Anticaglie inutili cianfrusaglie; Accampare scuse inutili arrampicarsi sugli; Infruttuosi inutili ; Gli ambienti inutili dell abitazione; Si perde in inutili colpi a effetto; Le... cantine delle navi; I... quintali delle cantine sociali; I produttori con le cantine ; Un tecnico che frequenta cantine ; Le cantine delle navi; Ribollono nelle cantine ;

