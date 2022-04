Riempiono l agenda di chi è indaffarato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riempiono l agenda di chi è indaffarato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPEGNI

Significato/Curiosita : Riempiono l agenda di chi e indaffarato

Altre definizioni con riempiono; agenda; indaffarato; Si riempiono d acqua alle cinque; Si riempiono di abiti; Le riempiono gli escursionisti; Sono di cartone e si riempiono per traslocare; All inizio dell agenda ; L'agenda per gli inglesi Ing; Lo era l'agenda in un film di Ken Loach del 1990; All'inizio dell'agenda ; Ne ha molte da sbrigare l indaffarato ; Cerca nelle Definizioni