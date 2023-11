La definizione e la soluzione di: Ricovero di un solo giorno: day __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HOSPITAL

Significato/Curiosita : Ricovero di un solo giorno: day ing

Imitazione (imitation, 1827) stanze (rooms, 1827) un sogno (a dream, 1827) il giorno più felice (the happiest day, 1827) il lago (the lake, 1827) sonetto alla... Grey's Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa da ABC. È un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ricovero di un solo giorno: day __ ing : ricovero; solo; giorno; È un ricovero forzato sigla; Casa di riposo ricovero ; ricovero per le pecore; Un ricovero di triste memoria; Un ricovero del pastore; ricovero per aerei; Può essere azionato solo in caso di pericolo; Arnese che si sotterra con un piede solo ; Vive da solo e senza legami sentimentali; Beve solo gli analcolici; Si usano solo con le onde; Distrugge per il solo piacere di distruggere; Tante ore dura un giorno ; Organo che filtra molti litri di sangue al giorno ; giorno passato; Gli appartenenti alla Chiesa cristiana del settimo giorno ; Lavora di giorno e di notte |; Si commemorano tutti lo stesso giorno il 2 novembre;

Cerca altre Definizioni