Ricostruito per un addestramento

Licenziatopaura che alla fine sceglierà mo invece di padre. tornata sull'isola, mo afferma di aver imparato la lezione e riprende il suocon...

L'annegamento simulato (in inglese waterboarding), è una forma di tortura consistente nell'immobilizzare un individuo in modo che i piedi si trovino più in alto della testa, e versargli acqua sulla faccia in modo che, entrando dagli orifizi respiratori, stimoli il riflesso faringeo che provoca l'effetto di annegamento.