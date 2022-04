Ricco di acqua saporita, come un frutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricco di acqua saporita, come un frutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUCCOSO

Significato/Curiosita : Ricco di acqua saporita, come un frutto

di rovo) è il nome comune dato al frutto di diverse varietà del genere rubus e incluso nella categoria commerciale dei frutti di bosco. dal punto di vista...

Particolarmente ricca di magnesio; imperatore; jonathan; jonagold: sapore succoso, agrodolce, molto aromatico, incrocio fra golden delicius e jonathan, 1953;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con ricco; acqua; saporita; come; frutto; Il più ricco di Paperopoli: Paperon dÈ __; Un ricco quartiere commerciale di Londra; ricco concorso a premi; Ne ha molto il ricco ; acqua priva di residui solidi; La pianta acqua tica su cui scrivevano gli egizi; L acqua che toglie il trucco; Spuntare dall acqua ; Fetta di pane insaporita con aglio, sale e olio; Salsa saporita o invitante liquido di cottura; Una saporita polenta valdostana; saporita ; Candido come un giglio; come dire collocato; Un magistrato come la Amy della serie TV; Scarpe da ginnastica come Nike o Jordan ing; frutto rosso che in molti scambiano per verdura; Il frutto della noce; frutto simile alla ciliegia; Privare della scorza un frutto o un ortaggio; Cerca nelle Definizioni