La definizione e la soluzione di: Relativo ad un attività giudiziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORENSE

Significato/Curiosita : Relativo ad un attivita giudiziaria

Indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria". nella soluzione originariamente presentata da giovanni leone, la polizia giudiziaria sarebbe... Indagine edisposta o delegata dall'autorità". nella soluzione originariamente presentata da giovanni leone, la poliziasarebbe... La medicina forense studia le applicazioni della scienza medica alle questioni legali, ossia le conseguenze di lesioni biologiche provocate dai più diversi agenti eziologici (eziologia). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo ad un attività giudiziaria : relativo; attività; giudiziaria; relativo connesso; relativo al continente di Francia e Germania; relativo al dio greco delle montagne forte paura; relativo ai sentimenti; relativo alla costa ligure; relativo all astronautica; attività intensa; L attività propria del perdigiorno; Un attività delle banche; L attività di chi crea oggetti non in serie; Mandare avanti un attività ; Lo è la società in cui predominano le attività terziarie; Controversia giudiziaria ; L azione giudiziaria che dà luogo al processo senza l istruttoria; Li raccoglie la polizia giudiziaria ; Concernente l attività giudiziaria ; Autorità giudiziaria ; Sistema normativo che regola una causa giudiziaria ;

Cerca altre Definizioni