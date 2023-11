La definizione e la soluzione di: Relativa all attività umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTROPICA

Significato/Curiosita : Relativa all attivita umana

Incerta, che significa "operosità" e "attività") viene utilizzato in senso lato per indicare qualsiasi attività umana che viene svolta allo scopo di generare... Incerta, che significa "operosità" e "") viene utilizzato in senso lato per indicare qualsiasiche viene svolta allo scopo di generare... La geografia antropica, chiamata anche geografia umana o antropogeografia, è la scienza dedicata all'analisi della distribuzione, della localizzazione e dell'organizzazione spaziale dei fatti umani. Tale scienza è composta da un aspetto sincronico, ovvero l'analisi dei progetti organizzativi umani presenti nel mondo in un determinato periodo, e da un aspetto diacronico, ovvero l'analisi dei processi che nel corso del tempo hanno condotto alla formazione di tali assetti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

