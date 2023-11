La definizione e la soluzione di: Un regalo che si fa a una fondazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DONAZIONE

Significato/Curiosita : Un regalo che si fa a una fondazione

Come tutti i romani del primo secolo a.c. aveva numerose date che erano proposte per fissare l'anno della fondazione di roma, tutte riducibili ad alcuni... Diritto Donazione – negozio giuridico Donazione remuneratoria – donazione che viene posta in essere per motivi di riconoscenza, per i meriti del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un regalo che si fa a una fondazione : regalo; fondazione; Dono regalo ; Brand di cofanetti regalo con varie offerte ing; Oggetti in regalo ; Sinonimno di regalo ; Un omaggio che costringe a fare un regalo ; Un regalo da fidanzati; Dalla fondazione di Roma: Ad urbe; Nasce per fondazione ; Nota fondazione veneziana; La squadra, fra queste, più vecchia per fondazione ; Lo storico latino che scrisse di Roma dalla sua fondazione ; Piastra di fondazione di un pilastro;

Cerca altre Definizioni