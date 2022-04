Reato piuttosto violento: furto con __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reato piuttosto violento: furto con __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCASSO

Significato/Curiosita : Reato piuttosto violento: furto con __

Il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio: per la sua commissione fu prevista la pena di morte. il furto in diritto penale è un reato contro...

Lo scasso in agricoltura è una lavorazione profonda del terreno che ha carattere di straordinarietà in quanto si esegue prima dell'impianto degli arboreti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con reato; piuttosto; violento; furto; Un reato finanziario: insider __ ing; Tunnel creato da piante ombreggianti; Personaggio dei fumetti creato da Quino; Così è definito un reato compiuto intenzionalmente; Come un ritmo piuttosto veloce; piuttosto scadente... a scuola; piuttosto seri; Indole piuttosto difficile; Un violento moto nervoso; Impeto brusco e violento ; Contatto violento ; violento temporale; furto o saccheggio; Commettere un furto ; furto per strada eseguito con la forza; furto per strada con destrezza; Cerca nelle Definizioni