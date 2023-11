La definizione e la soluzione di: Raccolta di opere e brani letterari usata a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTOLOGIA

Significato/Curiosita : Raccolta di opere e brani letterari usata a scuola

Giornalino della sua scuola. nel 1934 pubblica diciotto poesie, la sua prima raccolta poetica, suscitando scalpore nei raffinati ambienti letterari londinesi. nei... Giornalino della sua. nel 1934 pubblica diciotto poesie, la sua primapoetica, suscitando scalpore nei raffinati ambientilondinesi. nei... Per antologia (dal greco "fiore" e "raccolgo"; in latino: florilegium) s'intende una raccolta qualitativamente scelta e rappresentativa di brani di opere letterarie. Analogamente, il termine si usa in molte forme artistiche classiche come pittura e scultura o moderne come cinema e musica. Sinonimo di antologia è florilegio, mentre una crestomazia (dal greco st "utile" e µa "(io) imparo") è una raccolta di passi "utili" d'autori classici. Il curatore o compilatore di un'antologia è detto antologista. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

