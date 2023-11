La definizione e la soluzione di: Raccoglie l acqua dal rubinetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAVANDINO

Significato/Curiosita : Raccoglie l acqua dal rubinetto

Gaetano salomone ed è foderata di rame: era fornita anche di rubinetti sia per l'acqua calda sia per quella fredda; presente anche un bidet in mogano... Lavandino – altro nome del lavabo, arredo sanitario da bagno

Altre risposte alla domanda : Raccoglie l acqua dal rubinetto : raccoglie; acqua; rubinetto; Chi lo semina raccoglie tempesta; Chi le raccoglie si batte; Li raccoglie la polizia giudiziaria; Chi la raccoglie si batte; Si raccoglie dai tetti; raccoglie le onde radio; Corsi d acqua artificiali utilizzati per l irrigazione; Trascina sott acqua il nuotatore impreparato; Parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine; La effettua il pescatore che semina cibo nell acqua ; Detto dei moti dell acqua marina; Il giocare dei bambini nell acqua ; Cadono quando il rubinetto non tiene; Cadono se il rubinetto non tiene; Il rubinetto della botte; Può avere il rubinetto ; Molti non amano bere quella del rubinetto ;

