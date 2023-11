La definizione e la soluzione di: Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAPPETO

Significato/Curiosita : Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star

Colore rosso che viene dispiegata a terra, per indicare il percorso da seguire in occasioni formali o in caso di cerimonie; sul tappeto rosso "sfilano" anche... Un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di lana o anche di seta, cotone e altre fibre vegetali e artificiali, prodotto in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

