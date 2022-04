Quello delle Ceneri è prima di Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello delle Ceneri è prima di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERCOLEDÌ

Significato/Curiosita : Quello delle ceneri e prima di pasqua

Significati, vedi mercoledì delle ceneri (disambigua). il mercoledì delle ceneri (o giorno delle ceneri o, più semplicemente, le ceneri; anche indicato in passato...

Se stai cercando il personaggio de la famiglia addams, vedi mercoledì addams. mercoledì è il giorno della settimana tra il martedì e il giovedì, dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

