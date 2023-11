La definizione e la soluzione di: Quello debole... ha i piedi d argilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIGANTE

Significato/Curiosita : Quello debole... ha i piedi d argilla

piedi d'argilla si riferisce al colosso dai piedi d'argilla narrato dalla bibbia (daniele, 2: 31-35), ma anche all'argilla di cui sono costituiti i golem... Un gigante è un essere dall'aspetto umano ma di incredibile statura e forza, che compare nelle mitologie, nel folclore e nelle fiabe di molte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

