La definizione e la soluzione di: Quello di Danzica collegava la Polonia al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Significato/Curiosita : Quello di danzica collegava la polonia al mare

di slesia enrico i il barbuto riunì gran parte del diviso regno di polonia (regnum poloniae). le sue spedizioni lo portarono a nord fino al ducato di... Il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte anche più largo, e comunque sempre molto più lungo che largo, e serve per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

