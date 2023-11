La definizione e la soluzione di: S quello autostradale si paga il pedaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASELLO

Significato/Curiosita : S quello autostradale si paga il pedaggio

il pedaggio è una tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una infrastruttura viaria, generalmente secondo una tariffa o proporzionale... Casello autostradale – struttura posta per regolare l'accesso ad una strada sottoposta a pedaggio Casello ferroviario – edificio costruito lungo una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

