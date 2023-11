La definizione e la soluzione di: Quelli a pelo sono usati per dormire in campeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SACCHI

Significato/Curiosita : Quelli a pelo sono usati per dormire in campeggio

Durante il campeggio scolastico, egli approfitta della sua autorità di professore per ubriacarsi con gli altri insegnanti mentre aveva fatto andare in anticipo... Durante ilscolastico, egli approfitta della sua autorità di professoreubriacarsi con gli altri insegnanti mentre aveva fatto andareanticipo... Arrigo Sacchi (Fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

