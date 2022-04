Quelli dell Islam ne sono i cinque fondamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli dell Islam ne sono i cinque fondamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PILASTRI

Significato/Curiosita : Quelli dell islam ne sono i cinque fondamenti

Nella missione profetica di maometto). gli arkan al-islam ("pilastri dell'islam") sono i cinque doveri assolutamente cogenti per ogni musulmano osservante...

I cinque pilastri dell'islam (in arabo: arkan al-islam) indicano i cinque obblighi fondamentali previsti dalla legge religiosa (sharia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

