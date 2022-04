Quelle pedonali servono per attraversare la strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle pedonali servono per attraversare la strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRISCE

Significato/Curiosita : Quelle pedonali servono per attraversare la strada

la precedenza ai pedoni in attraversamento ai passaggi pedonali. i pedoni, se non esiste un apposito segnale pedonale, possono attraversare la strada...

Coordinate: 31°25'n 34°20'e / 31.416667°n 34.333333°e31.416667; 34.333333 la striscia di gaza (in arabo: , qia ghazza; in ebraico: , retzu'at... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con quelle; pedonali; servono; attraversare; strada; quelle dell antico Egitto sono coperte di bende; quelle del corpo proteggono i VIP; quelle d Ercole segnavano il limite del mondo; quelle da mercante fingono di non sentire; Ci sono quelle pedonali ... e quelle depilatorie; Il giocoliere che si esibisce in zone pedonali ; Bianconere... come le strisce pedonali ; E’ vietata sulle strisce pedonali ; servono per usare gli sci; Vi si servono molti caffè; I suoi denti servono per radunare foglie secche; servono per le tisane; Caratterizza ciò che non si lascia attraversare ; attraversare , percorrere; attraversare tagliando; Tipi di ponte per attraversare ampie vallate; Quelli strada li sono verticali o orizzontali; Alcuni sulla strada sono a spina di pesce; Viene chiesto dalla strada le: patente e __; S quello autostrada le si paga il pedaggio; Cerca nelle Definizioni