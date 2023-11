La definizione e la soluzione di: Quelle da mercante fingono di non sentire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORECCHIE

Significato/Curiosita : Quelle da mercante fingono di non sentire

Col medesimo significato. orecchie da mercante ecco un caso di sordità selettiva noto fin dall'antichità: i mercanti (specie durante una contrattazione)... L'orecchio è l'organo del corpo umano preposto alla funzione uditiva: permette di rilevare onde sonore dai 20 hertz ai 20 kHz e di mantenere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

