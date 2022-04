Quelle dell antico Egitto sono coperte di bende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle dell antico Egitto sono coperte di bende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MUMMIE

Significato/Curiosita : Quelle dell antico egitto sono coperte di bende

Con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale...

Interessanti le mummie di roccapelago, conservate presso l'omonimo paese in provincia di modena. degne di nota sono infine le mummie naturali conservate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con quelle; dell; antico; egitto; sono; coperte; bende; quelle pedonali servono per attraversare la strada; quelle del corpo proteggono i VIP; quelle d Ercole segnavano il limite del mondo; quelle da mercante fingono di non sentire; Rivale siciliana dell antica Cartagine; Il primo papa dell a chiesa cattolica; Cittadino dell a capitale russa; Un magistrato come la Amy dell a serie TV; antico mezzo di trasporto a due ruote; Località turistica marocchina sull Atlantico ; antico farmacista che vendeva erbe; Si dice di una folla... degna dell Atlantico ; La zona d egitto con le tombe dei faraoni; Lo furono egitto e Jugoslavia: paesi non __; Fu a capo dell egitto prima di Mubarak; Il fango del Nilo che fertilizzava l egitto ; Così sono anche dette le violette; Lo sono certe danze di Johannes Brahms; Lo sono i titoli di duca o marchese; Se ne possono prendere due con una fava; Lascia scoperte le cosce; Le balconate coperte ; Le coperte con i boccaporti; Ricoperte di efelidi; L attore Fassbende r iniz; Il Fassbende r attore; Serie animata di Matt Groening con Fry e bende r; Il Fassbende r attore iniz; Cerca nelle Definizioni