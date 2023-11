La definizione e la soluzione di: Quella Ufficiale permette di consultare leggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GAZZETTA

Significato/Curiosita : Quella ufficiale permette di consultare leggi

Nella storia del giornalismo si dice gazzetta una pubblicazione di notizie a stampa destinata al pubblico tra il XVII e il XVIII secolo. Il nome ebbe notevole fortuna finché non fu sostituito da giornale, mantenendosi in vita solo come nome proprio di alcune testate.

