La definizione e la soluzione di: Quella tessile l hanno i ragni sull addome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIERA

Significato/Curiosita : Quella tessile l hanno i ragni sull addome

Primitivo, quello dei mesothelae, i ragni hanno il sistema nervoso più centralizzato fra tutti gli artropodi e, come questi, hanno i gangli cefalici fusi in una... Primitivo, quello dei mesothelae,il sistema nervoso più centralizzato fra tutti gli artropodi e, come questi,gangli cefalici fusi in una... Con filiera (agro-alimentare, industriale, tecnologica) si intende l'insieme articolato (anche detto "rete" o "sistema") che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito; in senso più stretto, si intende l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto. Il termine è stato coniato dall'agronomo francese Louis Malassis. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

