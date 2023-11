La definizione e la soluzione di: Quella terrestre è antioraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTAZIONE

Significato/Curiosita : Quella terrestre e antioraria

Attorno all'asse terrestre. l'asse terrestre incontra la superficie della terra in due punti: il polo nord terrestre (n) e il polo sud terrestre (s); il moto... Attorno all'asse. l'asseincontra la superficie della terra in due punti: il polo nord(n)il polo sud(s); il moto... Una rotazione è il movimento di un corpo che segue una traiettoria circolare. In due dimensioni, cioè sul piano, una figura può ruotare attorno ad un punto detto centro di istantanea rotazione; in tre dimensioni, la rotazione avviene intorno ad una retta detta asse di istantanea rotazione e più in generale, una rotazione in n dimensioni avviene attorno ad uno spazio a (n-2) dimensioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella terrestre è antioraria : quella; terrestre; antioraria; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Prefisso per terrestre ; Fu cacciato dal Paradiso terrestre ; Quello terrestre è inclinato; Coprono i tre quarti della superficie terrestre ; Il riscaldamento terrestre ai convegni internazionali; Peter autore nel 68 del libro Non è terrestre ;

Cerca altre Definizioni