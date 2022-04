Quella di Sant Ivo alla Sapienza è a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Sant Ivo alla Sapienza è a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIESA

Significato/Curiosita : Quella di sant ivo alla sapienza e a roma

sant'ivo alla sapienza è una chiesa di roma dedicata a sant'ivo hélory, situata nel rione di sant'eustachio, realizzata nella seconda metà del xvii secolo...

Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Si dice di persona di grande autorità e sapienza ; Minerva era quella della sapienza ; La Musa della sapienza ; sapienza ... presso Roma;