C è quella fotografica, da cucire... o del caffè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella fotografica, da cucire... o del caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACCHINA

Significato/Curiosita : C e quella fotografica, da cucire... o del caffe

Segmento della produzione di ghise smaltate e macchine da cucire (il celebre marchio necchi). all'interno del circuito delle case museo di milano, villa...

Direttiva macchine autoveicolo macchina per scrivere macchina da presa macchina utensile macchina per cucire macchina agricola macchina termica macchina elettrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

