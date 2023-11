La definizione e la soluzione di: Quella del gelato è di polistirolo o di plastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VASCHETTA

Significato/Curiosita : Quella del gelato e di polistirolo o di plastica

Dispersione è una miscela eterogenea costituita da più fasi (di solito due) in cui la prevalente è detta fase disperdente (o continua) e le altre sono... Dispersioneuna miscela eterogenea costituita da più fasi (solito due) in cui la prevalentedetta fase disperdente (continua)le altre sono... La vaschetta pneumatica è una piccola vasca riempita d'acqua (o di mercurio) nella quale veniva capovolto un recipiente (tubo, ampolla, ecc.) riempito della stessa sostanza. Un gas, fatto penetrare nel recipiente tramite un tubo ricurvo, ne scacciava il liquido e veniva raccolto nel recipiente stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

