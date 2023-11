La definizione e la soluzione di: Quella cardiaca misura i battiti al minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FREQUENZA

Significato/Curiosita : Quella cardiaca misura i battiti al minuto

Wikipedia. i battiti per minuto (bpm) sono l'unità di misura di frequenza, usata principalmente per l'indicazione di quanti beat ci sono in un minuto in musica... Wikipedia.per(bpm) sono l'unità didi frequenza, usata principalmente per l'indicazione di quanti beat ci sono in unin musica... La frequenza è una grandezza che riguarda fenomeni periodici o processi ripetitivi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

