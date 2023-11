La definizione e la soluzione di: Quella di Brunelleschi copre il Duomo di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUPOLA

Altre risposte alla domanda : Quella di Brunelleschi copre il Duomo di Firenze : quella; brunelleschi; copre; duomo; firenze; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Iniziali di brunelleschi ; Quella Pazzi fu realizzata da Filippo brunelleschi ; Il nome del grande architetto brunelleschi ; copre il pavimento; copre il muro di foglie; Indumento che copre le spalle; Si copre con il lenzuolo; copre le scogliere; In primavera si copre di fiori rosa-violacei; Località siciliana con un grandioso duomo ; Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del duomo di Firenze; Sono pari nel duomo ; La località dell Anconetano con il duomo di San Leopardo; Località siciliana col duomo protetto dall UNESCO; Centro in provincia di Grosseto con uno stupendo duomo romanico-gotico; Faccio a firenze ; Una stazione di firenze ; A firenze ospita il David di Michelangelo; Nato a firenze il 22 settembre 1975 è uno scrittore e drammaturgo italiano; Il fiore di firenze ; Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di firenze ;

Cerca altre Definizioni