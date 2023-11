La definizione e la soluzione di: Quadro di Picasso sulla guerra civile spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in italia anche come guerra di spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al... La(inespañola, nota in italia anche comespagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al... Guernica è un dipinto di Pablo Picasso. L'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, arrivò solo dopo il bombardamento di Guernica (26 aprile 1937). Picasso compose il grande quadro in soli due mesi e lo fece esporre nel padiglione spagnolo dell'esposizione universale di Parigi (maggio-novembre 1937). Guernica fece poi il giro del mondo, diventando molto acclamata, ma soprattutto servì a far conoscere la storia del conflitto fratricida che si stava consumando nel Paese iberico. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

