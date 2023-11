La definizione e la soluzione di: Può essere onnisciente e in terza persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NARRATORE

Significato/Curiosita : Puo essere onnisciente e in terza persona

Nominato in seconda persona. il narratore in terza persona può essere onnisciente o limitato. quando il narratore è limitato, descrive gli eventi in terza persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

