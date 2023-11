La definizione e la soluzione di: Può essere da balia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPILLA

Significato/Curiosita : Puo essere da balia

Domestiche. da giovane ha avuto la pignaccola (malattia fiabesca contagiosa che si può avere una sola volta nella vita). balia bea viene da poverinia,... Una spilla è un oggetto di gioielleria o bigiotteria decorativo disegnato per essere agganciato su un capo dell'abbigliamento come giacche, bluse, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

