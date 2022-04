Punto di osservazione caratteristico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto di osservazione caratteristico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCORCIO

Significato/Curiosita : Punto di osservazione caratteristico

Era caratteristico del singolo oggetto. dopo aver raccolto 65 osservazioni, riportò la notizia della scoperta degli "astri medicei" (in onore di cosimo...

La tecnica del panorama in pittura rappresenta un soggetto su un piano obliquo rispetto all'occhio dell'osservatore, realizzata con espedienti prospettici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

