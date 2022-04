Proteina che hanno in comune unghie e capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteina che hanno in comune unghie e capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHERATINA

Significato/Curiosita : Proteina che hanno in comune unghie e capelli

Con l'esclusione degli anfibi pipidi che hanno evoluto strutture ungueali in maniera indipendente. le unghie hanno la funzione di facilitare la presa,...

