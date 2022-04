Proteggere e riparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteggere e riparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHERMARE

Significato/Curiosita : Proteggere e riparare

Produce proteine per far fronte allo shock termico nel tentativo di proteggere e riparare le cellule surriscaldate. queste proteine proteggono anche le cellule...

Gaelica si distinguono tre categorie: il mediano, che agisce da filtro per schermare l'offensiva avversaria; il centrocampista puro, cui compete la ripartenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

