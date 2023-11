La definizione e la soluzione di: Protegge i produttori: commercio equo e __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOLIDALE

Significato/Curiosita : Protegge i produttori: commercio equo e

Aumentare notevolmente i consumi. altri grandi produttori mondiali sono indonesia, messico, india ed etiopia. il commercio del caffè è dominato da poche grandi... Aumentare notevolmenteconsumi. altri grandimondiali sono indonesia, messico, india ed etiopia. ildel caffèdominato da poche grandi... Democrazia Solidale (DemoS) è un partito politico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

